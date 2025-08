La Francia ha proceduto da gennaio all'espulsione di 64 individui schedati tra i profili radicalizzati a rischio terrorismo: è quanto rivela il quotidiano Le Figaro. Secondo il giornale, la stretta viene attuata, in particolare, dal prefetto dei dipartimento Hauts-de-Seine, Alexandre Brugère, per volontà del ministro dell'Interno, Bruno Retailleau, noto per il suo pugno duro contro i fondamentalisti islamici e i migranti in situazione irregolare.