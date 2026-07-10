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Una adolescente di 17 anni è morta a Aulnoye-Aymeries, nel nord della Francia, dopo essere caduta da un camion sul quale stava festeggiando la vittoria della nazionale francese contro il Marocco nella partita di qualificazione alla semifinale dei Mondiali di calcio. Lo riferiscono i media francesi.
Era sul mezzo a celebrare la vittoria della Francia
La ragazza, secondo la stampa locale, era montata sul retro del mezzo che si trovava nel traffico durante un corteo nel centro della città. Secondo una prima ricostruzione riportata dai media francesi che citano i soccorritori, la giovane, dopo essere caduta dal camion, sarebbe stata "investita dal mezzo".
Sei amici della vittima, tutti minorenni, sono in stato di shock e per uno di loro è stato necessario il trasporto in ospedale. L'autista del camion sarebbe al momento in stato di fermo.