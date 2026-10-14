Il fotografo italiano Federico Veronesi vince il Wildlife Photographer of the Year

Il fotografo naturalista italiano Federico Veronesi è il vincitore del Wildlife Photographer of the Year 2026, il più prestigioso concorso di fotografia naturalistica al mondo promosso dal Natural History Museum di Londra, grazie allo scatto in bianco e nero di un'elefantessa che trasporta il corpo senza vita del suo cucciolo attraverso un fiume in secca. Questa edizione del Wildlife Photographer of the Year ha fatto registrare un numero record di candidature, con oltre 65mila scatti provenienti da 121 Paesi e territori. Le foto finaliste sono state valutate da una giuria internazionale di esperti di fotografia, cinema, scienza e conservazione, valutandone creatività, originalità, eccellenza tecnica e capacità di raccontare storie legate al mondo naturale.
Lo scatto vincitore
Lo scatto vincitore, intitolato "The Aftermath", è stato realizzato nella valle del fiume Huab, in Namibia. Veronesi stava seguendo delle tracce di elefanti quando si è imbattuto in alcuni insoliti segni di trascinamento nella sabbia: a imprimerli era stata l'elefantessa, che il fotografo ha poi immortalato mentre trasportava il corpo del cucciolo tra la proboscide e la zanna. "Questa fotografia funziona a molti livelli - afferma la presidente di giuria Kathy Moran -. A livello emotivo è un pugno nello stomaco, di una commozione straziante. A livello intellettuale è la prova che gli animali possiedono capacità cognitive. Questa fotografia dice tutto".
Chi è Federico Veronesi
Nato a Milano nel 1975, Federico Veronesi è un fotografo naturalista professionista e guida di safari. Cresciuto in una famiglia di appassionati fotografi e naturalisti, ha sviluppato la sua passione per la fauna selvatica africana e la fotografia fin dalla prima infanzia. Dopo aver completato gli studi universitari, nel 2002 ha realizzato il suo sogno trasferendosi in Kenya. Con il passare degli anni, il suo stile fotografico si è gradualmente orientato verso il bianco e nero e gli elefanti sono diventati uno dei suoi soggetti principali.