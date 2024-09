Zelensky in Pennsylvania per visitare una fabbrica di armi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha iniziato da una fabbrica di armi in Pennsylvania la sua missione negli Stati Uniti. Ha infatti visitato lo stabilimento di Scranton, una delle poche strutture che producono proiettili di artiglieria da 155 mm. "Scranton, Pennsylvania - ha scritto sui suoi profili social -. Ho visitato uno stabilimento che produce proiettili di artiglieria. Ora, per i nostri guerrieri, che stanno difendendo non solo il nostro Paese, non solo l'Ucraina, lo stabilimento aumenterà la produzione. Ho iniziato la mia visita negli Stati Uniti esprimendo la mia gratitudine a tutti i dipendenti dello stabilimento". Kiev ha già ricevuto più di 3 milioni di proiettili dagli Stati Uniti.