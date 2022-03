10 marzo 2022 10:49

Vilnius, la strada dell'ambasciata russa cambia nome: "Via degli eroi ucraini"

A Vilnius, in Lituania, la strada dell'ambascia russa cambia nome in "Via degli eroi ucraini" per protestare contro l'invasione. "Il biglietto da visita di ogni dipendente sarà così decorato con una nota in onore dei combattenti dell'Ucraina", ha dichiarato il sindaco di Vilnius, Remigijus Simasius, in una nota. Finora l'indirizzo dell'ambasciata russa era "Via di Lettonia", nelle vicinanze, il cui nome è rimasto invariato. Al contrario, una piccola stradina finora senza nome che porta direttamente all'ambasciata ha acquisito il nome filo-ucraino. Simasius aveva annunciato il cambiamento la scorsa settimana e mercoledì gli addetti comunali hanno installato due nuovi cartelli stradali che portano il nome in lituano e ucraino.