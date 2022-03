10 marzo 2022 20:41

Vertice Ue a Versailles, Macron lancia il "Recovery di guerra"

"Stiamo per prendere decisioni storiche per la nostra Europa. Che deve cambiare. Ha cambiato sotto i colpi della pandemia, cambierà ancora di più sotto i colpi della guerra": in questa frase di Emmanuel Macron c'è il senso del Consiglio europeo che si è tenuto a Versailles. L'Europa discuterà di una nuova politica energetica, della costruzione di una vera identità di difesa europea e degli aiuti ai Paesi più in difficoltà per la crisi energetica. La Francia ha proposto un "Recovery di guerra" come quello adottato per la pandemia.