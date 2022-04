10 aprile 2022 21:36

Verso il ballottaggio, i candidati all'Eliseo tra lacrime e applausi

I candidati alla presidenza della Repubblica in Francia si presentano ai loro sostenitori dopo il primo turno. Sorridente Marine Le Pen, soddisfatta del risultato in crescita nonostante la seconda posizione, dopo Emmanuel Macron. In lacrime i supporter di Melenchon, arrivato terzo e quindi escluso dal ballottaggio.