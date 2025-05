Nel giorno dell'insediamento di Papa Leone XIV, come già successo ai funerali di Bergoglio, si sono incontrati per l'occasione diversi leader mondiali in un momento delicatissimo di trattative diplomatiche per i diversi focolai di guerra. Dopo la messa il Pontefice ha ricevuto in udienza il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky e la moglie.