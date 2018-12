Vanessa Ponce de Leòn è la nuova Miss Mondo: modella messicana che lavora coi migranti

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Bellissima, ma non solo. La nuova Miss Mondo è Vanessa Ponce de Leon, 26 anni, la prima Miss Messico ad arrivare al titolo. Modella, laureata in business internazionale, volontaria dell'associazione Migrantes en el camino e membro del consiglio di amministrazione di un centro di riabilitazione per ragazze. Si è imposta sulla thailandese Nicolene Pichapa Limsnukan, una ventenne che studia amministrazione aziendale, ed è stata incoronata 68esima Miss Mondo dalla vincitrice dello scorso anno, l'indiana Manushi Chhillar, nella città di Sanya, sull'isola tropicale cinese di Hainan.