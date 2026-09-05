Usa, tenta di strozzare il vicino in aereo: i passeggeri lo bloccano con lo scotch | Foto

A quel punto sarebbero intervenuti due passeggeri, ex agenti delle forze dell'ordine, che hanno preso un forte scotch e lo hanno bloccato alla sua sedia partendo dalla testa, poi le braccia e il busto. Gli hanno anche chiuso i polsi insieme con delle fascette fornite lor dagli assistenti di volo. L'uomo non si è però lasciato bloccare, e anzi ha tentato di reagire: "Mi ha morso la mano", ha raccontato un passeggero. "Eravamo coperti del suo sangue. Perdeva parecchio sangue da tagli che si era procurato da solo".