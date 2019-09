Usa, l ex Presidente Obama incontra Greta Thunberg: A 16 anni uno dei più grandi difensori del pianeta

clicca per guardare tutte le foto della gallery

"La sua visione del mondo incarna quella della nostra fondazione: desideriamo un futuro plasmato da giovani leader come lei". Sono le parole dell'ex Presidente Barack Obama, che ha incontrato negli uffici della fondazione che porta il suo nome la giovane Greta Thunberg, in visita negli Stati Uniti per il summit sul clima dell'Onu. "Ha appena 16 anni, ma è già uno dei più grandi difensori del nostro pianeta", ha scritto Obama sul suo profilo Twitter, insieme ad una foto dove lui e la giovane svedese si battono il pugno.