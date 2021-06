19 giugno 2021 16:51

Usa, cheerleader escludono dalla foto di gruppo una 14enne con la sindrome di Down

Per l'annuario di fine anno, una scuola media dello Utah ha scattato due fotografie quasi identiche del proprio team di cheerleader. In una delle due non era presente però Morgyn Arnold, una 14enne membro della squadra affetta dalla sindrome di Down. L'istituto ha deciso di utilizzare quest'ultima per la pubblicazione su carta e nei canali social, scusandosi poi per l'accaduto e additandolo come un "errore". Secondo la sorella di Arnold però, si tratterebbe esclusione intenzionale.

Secondo quanto raccontato dalla sorella della ragazza al Salt Lake Tribune, non sarebbe un caso isolato: già due anni fa la sorella minore era stata esclusa dall'elenco delle classi. Un portavoce del distretto scolastico si è detto "profondamente dispiaciuto per l'errore commesso. Abbiamo già parlato con la famiglia e faremo in modo che un simile errore non si verifichi mai più".