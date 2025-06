"Biden ucciso nel 2020 e sostituito da un clone": il messaggio rilanciato da Trump

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilanciato sul proprio profilo Truth un messaggio in cui si sostiene che il suo predecessore, Joe Biden, sia in realtà morto da anni e sostituito da un clone. "Joe Biden non esiste, ucciso nel 2020. Quello che vedete sono cloni, doppioni ed entità robotiche senz'anima. I democratici non conoscono la differenza", si legge nel messaggio che il capo dello Stato ha ripubblicato senza aggiungere nessun commento.