È salito sul tetto di un ospedale con la maschera e il lungo mantello nero di Morte. Ha appoggiato le mani inguantate - anche loro di nero - sulla ringhiera, e da lì ha iniziato a fissare i pazienti in cura nell'edificio di fronte e a emettere strani rumori. È stato arrestato il 26enne Leon Gillespie, protagonista della bravata in cima all'ospedale Ysbyty Glan Clwyd, in Galles.