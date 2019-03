clicca per guardare tutte le foto della gallery

A quasi un mese dalla tragica fine degli alpinisti Daniele Nardi e Tom Ballard, al campo base sul Nanga Parbat, in Pakistan, è apparsa una targa in latta in loro memoria. Ad attaccare alla roccia della nona montagna più alta del mondo la placca con incisi i nomi dell'italiano e dell'inglese e la data della loro morte a 5.900 metri (25 febbraio 2019) alcuni compagni di avventura e di scalata