26 maggio 2022 09:25

Una lumaca con un bossolo, Kiev ai tedeschi: "Ecco le armi che ci avete inviato"

"Armi tedesche per l'Ucraina già inviate" nel testo e come foto una lumaca con un bossolo: è il messaggio inviato tramite WhatsApp da un membro del governo di Kiev all'ambasciatore ucraino in Germania Andriy Melnyk. E' stato il diplomatico stesso a pubblicare la foto su Twitter, sollecitando in questo modo l'invio di più armi per permettere a Kiev di difendersi contro Mosca. "La Russia non deve vincere la guerra", scrive-