01 luglio 2022 10:57

Ucraina, la bandiera Ue sventola nel parlamento di Kiev

La Rada ucraina ha la bandiera dell'Unione Europea posizionata al fianco di quella nazionale. In occasione dell'intervento della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, il presidente del Parlamento ucraino Ruslan Stefanchuk e il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky hanno issato la bandiera blu con le 27 stelle dorate alle spalle dello scranno dove siede il presidente d'Aula. "Il nostro obiettivo è la piena adesione nell'Ue. Comprendiamo che l'accesso non sarà immediato ma condivideremo questa strada con l'Europa", ha spiegato Stefanchuk. Che su Facebook ha aggiunto: "Fino a stamattina avevo due sogni. Il primo: nella sala della Verkhovna Rada, accanto alla bandiera gialloblu ucraina, la bandiera dell'Unione europea. Il secondo è quando finalmente toglierò la divisa militare e indosserò una camicia bianca per condurre una sessione plenaria pacifica del parlamento. Il primo sogno si è già avverato, il secondo si avvererà. La bandiera dell'Unione europea si addice alla Rada. E per colore, e per senso". L'intervento di von der Leyen è stato accolto da un lungo applauso dell'Aula. "Voglio ringraziarla ancora una volta per la sua leadership", ha sottolineato Zelensky introducendola.