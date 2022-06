07 giugno 2022 17:08

Ucraina, la 16enne Valerie indossa il vestito per il ballo di fine anno tra le macerie della sua scuola

Valerie ha 16 anni, ha studiato a Kharkiv e ha posato per una foto davanti alla sua scuola, ridotta in macerie dai bombardamenti russi, indossando il vestito che aveva scelto per il ballo di fine anno. A raccontare la sua storia è la zia di Valerie, Anna Episheva, che vive in Canada e che su Facebook ha riportato le parole della nipote: "Avevo un sacco di amici a scuola, eravamo come una grande famiglia...con le ragazze stavamo scegliendo gli abiti ed eravamo felici perché tutti saremmo stati bellissimi il giorno del ballo. Ma poi è arrivato il 'mondo russo' e ha rovinato i nostri piani e i nostri sogni". La zia ha spiegato che la scuola di Valerie è stata colpita e completamente distrutta il 27 febbraio 2022, tre giorni dopo l'inizio dell'invasione russa su larga scala: "Grazie, mia cara Valerie, per essere forte e coraggiosa, sono così orgogliosa di te, ti voglio tanto bene".