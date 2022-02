27 febbraio 2022 17:23

Ucraina, Kiev:"Bruciato dai russi il nostro Mriya: l'aereo più grande del mondo"

L' Antonov-225 Mriya era il più grande aereo cargo del mondo, made in Ucraina. È stato bruciato in un attacco russo all'aeroporto di Hostomel vicino alla capitale, ha riferito Kiev. La riparazione dell'aereo costerebbe più di tre miliardi di dollari. "Questo era l'aereo più grande del mondo, l'AN-225 Mriya (sogno in italiano). La Russia potrebbe aver distrutto il nostro Mriya. Ma non potranno mai distruggere il nostro sogno di uno Stato europeo forte, libero e democratico. Prevarremo", ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba.

Costruito in un unico esemplare, deteneva il record di aereo con la maggiore lunghezza di sempre e quello di maggiore apertura alare tra gli aerei entrati effettivamente in servizio. Poteva essere utilizzato per trasportare carichi particolarmente pesanti o ingombranti, sino a 250 tonnellate nella stiva o 200 tonnellate all'esterno.