27 febbraio 2022 21:57

Ucraina, il dramma dei bimbi in fuga dalla guerra: a piedi verso la salvezza

Sono migliaiale famiglie in fuga dall'Ucraina a causa dell'aggressione da parte della Russia. E non si contano i bambini di ogni età costretti a camminare per decine di chilometri per cercare riparo dai bombardamenti.