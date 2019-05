Tutti in cima sull Everest: due ore di coda per salire sul tetto del mondo

Ingorghi, ritardi e gente in coda fino a due ore. E' quanto succede in uno dei posti dove ci aspetterebbe il massimo del silenzio e della solitudine. Succede invece sull'Everest (8.848 metri), preso d'assalto, complice il bel tempo, da circa 200 persone tra alpinisti e sherpa. Con una cima "affollata" si rischiano più incidenti dovuti all'inesperienza degli scalatori, le cui bombole di ossigeno, indispensabili a quelle altezze, si consumano nell'attesa di tentare la scalata. Mercoledì, quando erano attesi ben in 150, sono morti due alpinisti per il mal di montagna: l'americano Donald Lynn Cash e una donna indiana, Anjali Kulkarni. I due hanno perso la vita nonostante i soccorsi.