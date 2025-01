Trump presidente, un "trionfo" sui siti Usa ma sui giornali europei dubbi e preoccupazioni

"Trump dice all'America che la riscossa inizia adesso mentre presta giuramento come presidente circondato dalla sua famiglia e dai giganti del mondo della tecnologia, e lancia immediatamente un avvertimento ai migranti illegali", si legge nell'apertura del Daily Mail. I tedeschi di Bild aprono con la frase "Sono stato salvato da Dio, per rendere di nuovo grande l'America", mentre l'apertura della Frankfurter Allgemeine Zeitung è dedicata all'annuncio "Ci riprenderemo il Canale di Panama". Il francese Le Monde dà spazio alla promessa di Trump di far uscire gli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul clima. In Spagna El Pais sottolinea che "l'età dell'oro degli Stati Uniti comincia adesso", mentre El Mundo cita il passaggio del discorso in cui Trump annuncia che "il declino degli Stati Uniti è finito".