Torta da record per i bambini colpiti dal terremoto in Venezuela

© Ansa
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A Caracas è stata preparata la "torta più grande del Venezuela" per i bambini di La Guaira, colpiti dal devastante terremoto del 24 giugno. Il dolce, che riproduce i colori della bandiera nazionale, misura 7,7 metri per 1,6, pesa 330 chilogrammi ed è stato realizzato da 25 volontari in occasione della Giornata dell'infanzia del 19 luglio.
"La torta è stata fatta con amore per i bambini di La Guaira. Nonostante quello che sta succedendo, speriamo di poter andare avanti", ha dichiarato la volontaria Claris Antaurgo. Le circa tremila porzioni saranno distribuite ai minori che vivono attualmente in rifugi e tende.
Wilman Villegas, uno dei promotori dell'iniziativa, ha spiegato: "È un record per il Venezuela, ma non si tratta di un trofeo da mettere in vetrina. Si tratta di portare questa torta alle persone che ne hanno bisogno". Il progetto punta a regalare "un pezzo di gioia, felicità, solidarietà e speranza" ai più piccoli per dimostrare la resilienza del Paese.