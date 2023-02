07 febbraio 2023 08:58

Terremoto in Turchia, arrivato ad Adana il team dei Vigili del fuoco italiani

E' arrivato ad Adana, in Turchia, il primo C130 dell'Aeronautica militare partito lunedì sera dall'Italia. A bordo mezzi di soccorso e uomini dei Vigili del fuoco, che porteranno aiuto alla popolazione colpita dal terribile terremoto. Ci sono 50 uomini dei team Usar di Toscana e Lazio. Si tratta di personale specializzato per la ricerca di dispersi sotto le maceri, che hanno operato nelle analoghe emergenze in Italia e all'estero. Nel gruppo, 11 sanitari e 6 unità del dipartimento della Protezione civile