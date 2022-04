13 aprile 2022 14:50

Tallinn, "sangue" sul fondoschiena: la protesta fuori dall'ambasciata russa contro gli stupri in Ucraina

Busta nera in testa e "sangue" (finto) sul fondoschiena. Una ventina di donne ha manifestato davanti all'ambasciata russa a Tallinn, in Estonia, contro "lo stupro di massa delle ucraine". "I soldati russi violentano e uccidono donne e bambini innocenti in Ucraina. Le persone che sostengono questa guerra sostengono anche i crimini di guerra, omicidi stridenti di cui sono complici. Questo è il nostro messaggio ai sostenitori della Regime di Putin (in Russia, Estonia e ovunque): questo il messaggio degli organizzatori della protesta. Le foto della manifestazione, diventate virali sui social, sono state scattate da Priit Mürk, dell'emittente radiotelevisiva pubblica estone ERR.