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Diverse persone ancora intrappolate

Sudafrica, crolla una miniera illegale: 14 morti e decine di feriti | "Li ha inghiottiti"

Diversi minatori sarebbero ancora intrappolati nella cava sotterranea, in cui stavano lavorando per estrarre platino

11 Ago 2026 - 11:32
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Almeno 14 minatori sono morti e decine di altri sono rimasti gravemente feriti dopo che la miniera illegale in cui stavano lavorando è collassata in Sudafrica. La cava sarebbe situata a Nkaneng, vicino a Rustenburg, a un centinaio di chilometri da Johannesburg. La polizia indaga, al momento non sono note ulteriori specifiche. Diverse persone sarebbero ancora intrappolate.

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La dinamica dell'incidente: "Minatori inghiottiti"

 Secondo quanto riportano i giornali locali, "le mura della miniera - dismessa da anni ma utilizzata ancora in maniera illecita - sono crollate mentre un gruppo di minatori era all'interno, inghiottendoli".

Il Sudafrica e la piaga delle miniere illegali

 In Sudafrica, decine di migliaia di minatori lavorano illegalmente in miniere d'oro e di platino non più utilizzate dalle compagnie minerarie. I minatori informali spesso operano senza adeguate attrezzature di sicurezza. Rustenburg è uno dei più importanti centri per l'estrazione del platino in Sudafrica, che possiede le maggiori riserve di quel metallo al mondo.

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