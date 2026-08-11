Almeno 14 minatori sono morti e decine di altri sono rimasti gravemente feriti dopo che la miniera illegale in cui stavano lavorando è collassata in Sudafrica. La cava sarebbe situata a Nkaneng, vicino a Rustenburg, a un centinaio di chilometri da Johannesburg. La polizia indaga, al momento non sono note ulteriori specifiche. Diverse persone sarebbero ancora intrappolate.