Strage di Nassiriya, Casellati: "Il Paese non dimentichi mai chi ha sacrificato la vita"

L'Italia ricorda "con commozione i 19 martiri italiani uccisi nel vile attentato di Nassiriya del 12 novembre 2003". Con questo messaggio il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha celebrato il 17esimo anniversario della Strage di Nassiriya e la Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la Pace. "Il loro sacrificio rimane una testimonianza dolorosa dell`impegno dei nostri soldati nel combattere il terrorismo, aiutare i popoli oppressi, garantire la sicurezza e portare la pace nelle aree più difficili del pianeta. Il Paese non dovrà mai dimenticare chi, per fedeltà alla patria, ha sacrificato la propria vita in questa missione.", ha aggiunto.