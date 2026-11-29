Un'analisi di laboratorio del gruppo Energy Control, basato in Spagna, ha portato alla scoperta di una serie di pasticche di Mdma (meglio nota come ecstasy) raffiguranti diversi volti e marchi noti. Da Donald Trump a Kim Jong-un fino agli M&m's e Homer Simpson. Tra quelli più virali c'è sicuramente la pillola con il volto di Jeffrey Epstein, finanziere pedofilo morto suicida in carcere nel 2019. Sui social è scattata la battaglia di meme, tra chi la definisce "ecsteinsy" e chi "la pasticca dello stupro", riferendosi alla rete di violenze sessuali costruita dallo stesso Epstein in oltre vent'anni.