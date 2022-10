17 ottobre 2022 14:00

Incide nelle penne gli appunti di diritto per passare l'esame | Il commento della prof? "Che arte"

"Riordinando il mio ufficio, ho trovato questa reliquia universitaria che abbiamo sequestrato a uno studente qualche anno fa: diritto processuale penale nelle penne bic". Questo cimelio che arriva direttamente dall'univeristà di Malaga e postato su Twitter dalla professoressa Yolanda De Lucchi è diventato subito virale.

Più che un lavoro di copia una vera e propria opera d'arte, come commenta la stessa prof, anche se in molti sui social si chiedono se lo studente tanto ingegnoso non avesse fatto prima a studiare... ma intanto, la sua cratività va "premiata"

Nella foto si vede un mazzo di penne modificate con una specie di geroglifici. Il post è diventato subito virale con oltre 25mila condivisioni e la vicenda è diventata oggetto di larga condivisione sui social.