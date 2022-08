19 agosto 2022 11:43

Spagna, ecco il basilico più alto del mondo: a Betera stabilito il nuovo Guinness dei primati

In Spagna, il Comune di Betera (Valencia) ha stabilito il nuovo Guinness dei primati di altezza per una pianta di basilico, fissando l'asticella a 3,24 metri. Il record è avvenuto in occasione delle "Grandi feste" che si celebrano annualmente nel paese spagnolo a metà agosto in onore della Vergine Maria. Il giorno più importante è il 15 agosto, data in cui viene dedicata alla vergine la tradizionale offerta de "Les Alfabegues" (il basilico locale). Il nuovo record di 3,24 metri segue quello registrato dieci anni fa sempre a Betera (2,86).