Spagna, cade l'ultimo "muro" di frontiera con Gibilterra

"Tre secoli dopo, Gibilterra e Campo di Gibilterra torneranno a darsi la mano", ha evidenziato Albares intervenendo ai microfoni dell'emittente Cadena Ser. L'eliminazione della barriera fisica garantirà la libera circolazione di persone e merci nell'area, compresi i 15mila lavoratori spagnoli transfrontalieri che oggi giorno raggiungono Gibilterra. Secondo il ministro, l'intesa "chiude definitivamente l'ultimo tassello del puzzle Brexit" e inaugura "una nuova era nelle relazioni bilaterali tra Spagna e Regno Unito e tra Unione europea e Regno Unito".