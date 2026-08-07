Siccità in Inghilterra, Hyde Park è irriconoscibile: i famosi prati all'inglese cambiano colore

Le immagini dall'alto di Hyde Park mostrano con chiarezza gli effetti della prolungata siccità che sta colpendo la Gran Bretagna. Gli storici prati verdi all'inglese del parco londinese hanno lasciato spazio a vaste distese ingiallite e bruciate, trasformando uno dei simboli della capitale britannica in un paesaggio desertico. Le ondate di caldo che da settimane interessano l'Europa non risparmiano nemmeno la piovosa l'Inghilterra, dove metà del Paese è in stato di emergenza per la siccità. La storica stazione meteorologica di Kew Gardens non ha registrato precipitazioni per l'intero mese di luglio, un evento senza precedenti nei suoi 155 anni di osservazioni.