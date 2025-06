Scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, abbracci e lacrime al rientro a casa

Abbracci e lacrime tra i prigionieri di guerra ucraini liberati durante uno scambio con la Russia, avvenuto in una località non rivelata dell'Ucraina. L'operazione, frutto dei recenti colloqui tra Mosca e Kiev tenutisi in Turchia, segna l'inizio di una serie di scambi che proseguiranno nei prossimi giorni. "Stiamo riportando a casa i feriti, i gravemente feriti e i giovani sotto i 25 anni", ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky su Telegram.