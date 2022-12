29 dicembre 2022 17:47

Scacchi, due campionesse iraniane senza hijab al mondiale in Kazakistan

Sono due le scacchiste iraniane che hanno partecipato al Campionato mondiale 2022 in Kazakistan senza indossare l'hijab, obbligatorio per il regime. Oltre a Sara Khadem, la cui vicenda è divenuta nota, anche Atousa Pourkashiyan ha gareggiato a capo scoperto, come riferisce il sito web di informazione antiregime IranWire. Khadem e Pourkashiyan sono apparse in foto pubblicate dalla Federazione Internazionale di Scacchi senza il loro velo.

Secondo il quotidiano iberico El Pais, intanto Sara Khadim, che è sposata e ha una figlia, intende trasferirsi in Spagna, dove possiede già un appartamento. Al momento non è noto se la campionessa abbia già ottenuto un permesso di soggiorno spagnolo grazie alla sua proprietà, o se abbia chiesto o intenda chiedere asilo politico.