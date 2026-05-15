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IL COLLETTIVO ANTI-PUTIN

La Russia inserisce le Pussy Riot nell'elenco delle organizzazioni terroristiche

Già a dicembre 2025 il gruppo punk era stato dichiarato "estremista" dal Tribunale Tverskoy di Mosca

15 Mag 2026 - 16:21
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La Russia ha inserito il gruppo punk Pussy Riot, collettivo femminista russo anti-Putin, nella lista dei terroristi ed estremisti. Lo comunica l'agenzia governativa per il monitoraggio finanziario (Rosfinmonitoring). Già a dicembre 2025 il Tribunale Tverskoy di Mosca aveva designato le Pussy Riot come "organizzazione estremista" su richiesta della Procura generale dopo il flash mob organizzato dai membri del gruppo nella Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca e durante la finale dei Mondiali di calcio del 2018.

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