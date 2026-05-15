La Russia inserisce le Pussy Riot nell'elenco delle organizzazioni terroristiche

La Russia ha inserito il gruppo punk Pussy Riot, collettivo femminista russo anti-Putin, nella lista dei terroristi ed estremisti. Lo comunica l'agenzia governativa per il monitoraggio finanziario (Rosfinmonitoring). Già a dicembre 2025 il Tribunale Tverskoy di Mosca aveva designato le Pussy Riot come "organizzazione estremista" su richiesta della Procura generale dopo il flash mob organizzato dai membri del gruppo nella Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca e durante la finale dei Mondiali di calcio del 2018.