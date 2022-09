19 settembre 2022 14:45

Regina Elisabetta, sulla bara l'ultimo messaggio del figlio Carlo: ecco cosa c'era scritto

Un biglietto scritto da Re Carlo III per salutare sua madre. Lo ha messo lo stesso monarca sulla bara della Regina Elisabetta II. "In loving and devoted memory. Charles R" che tradotto significa "con amore e devozione". Da notare la firma, Charles R dove la "r" sta per Rex che in latino significa proprio Re.