30 giugno 2022 16:04

Putin replica alla battuta dei leader G7:"Loro a torso nudo sarebbero disgustosi, dovrebbero fare più sport"

I leader occidentali a torso nudo sarebbero "disgustosi". Con queste parole il presidente russo Vladimir Putin, durante una visita in Turkmenistan, replica alle battute fatte al summit del G7 sulle sue imprese atletiche. Durante i colloqui di Madrid, il premier britannico Boris Johnson aveva scherzato dicendo che i leader del G7 potevano spogliarsi per "dimostrare di essere più duri di Putin". E anche il premier canadese Justin Trudeau aveva scherzato sull'argomento. "Non so come volessero spogliarsi, se sopra o sotto la vita, ma penso che in ogni caso sarebbe uno spettacolo disgustoso", ha detto Putin, sottolineando che, a differenza sua, i leader occidentali bevono molto alcol e non fanno sport. Per avere un bell'aspetto "è necessario smettere di fare abusi di alcol e altre cattive abitudini, fare esercizio fisico e praticare sport", ha aggiunto il presidente russo.