05 marzo 2022 15:42

Putin gomito a gomito al tavolo ovale con le hostess, dopo gli incontri a superdistanza con Macron e Scholz

Nei colloqui con il presidente francese Emmanuel Macron e con il cancelliere tedesco Olaf Scholz si era seduto a grandissima distanza, al tavolo ovale del Cremlino. Poi, Vladimir Putin si era presentato a distanza di sicurezza anche alle riunioni con il suo consiglio di guerra. Ma oggi, a una merenda di auguri per la festa della donna con alcune hostess delle compagnie aeree, il presidente russo si è presentato seduto gomito a gomito con le assistenti di volo. A capo di un grande tavolo ovale, si è fatto riprendere con una ventina di donne che gli hanno rivolto domande sulla crisi in Ucraina, in uno scenario surreale in cui, alle spalle del leader del Cremlino, si vedevano rigogliose piante verdi che stridevano con le terribili immagini della guerra. E alle sue ospiti ha ribadito la posizione di Mosca sulla necessità che l'Ucraina resti territorio neutrale.