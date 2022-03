03 marzo 2022 10:44

Proteste contro la guerra in Ucraina, centinaia di arresti a San Pietroburgo

La polizia di San Pietroburgo ha arrestato almeno 350 persone che manifestavano contro la guerra. Lo riferisce il sito di monitoraggio locale OVD-Info. Da giovedì almeno 7.615 persone sono state arrestate in Russia per essere scese in piazza contro il Cremlino.