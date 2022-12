23 dicembre 2022 17:18

Parigi, proteste e scontri nel quartiere curdo dopo la sparatoria

Dopo la sparatoria in cui sono rimaste uccise tre persone a Parigi, si sono riunite in strada diverse persone della comunità curda in una manifestazione spontanea. La contestazione, in cui molti curdi hanno urlato la loro rabbia, è degenerata in scontri con la polizia, che ha lanciato lacrimogeni contro i dimostranti