Parigi, evacuato un campo migranti: sgomberate oltre 1.500 persone

Maxisgombero di migranti ad Aubervilliers, alle porte di Parigi, dove è stata evacuata una tendopoli che ospitava circa 1.500 persone. L'operazione è stata disposta per volontà del governo, con l'obiettivo di impedire il radicamento di campi di fortuna nella Capitale e nella vicina banlieue. Evacuati soprattutto uomini soli provenienti dal Corno d'Africa e dall'Afghanistan: tutti sono stati caricati sui bus e portati in centri di alloggi temporaneo e palestre della regione parigina, hanno detto in prefettura, evocando soprattutto i rischi sanitari legati al Covid-19 e ad alloggi di fortuna come quelli della tendopoli smantellata.