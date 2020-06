Parigi, dopo più di 3 mesi riapre la Tour Eiffel ma i turisti salgono a piedi 

La Tour Eiffel, monumento simbolo di Parigi, ha riaperto dopo più di tre mesi di chiusura per l'emergenza coronavirus. Per poter accedere i turisti, dagli 11 anni in su, devono indossare mascherine e mantenere una distanza di almeno un metro e mezzo. Inoltre, sono costretti ad utilizzare le scale: gli ascensori, infatti, come misura di precauzione e distanziamento sociale resteranno chiusi fino all'1 luglio.