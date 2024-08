Parigi 2024, una balena spunta dall'acqua durante una gara di surf a Tahiti

Era in corso a Tahiti una gara di surf valida per le Olimpiadi 2024, quando all'improvviso una balena è emersa dall'acqua, a distanza di sicurezza dalle atlete. Tatiana Weston Webb, brasiliana, e Brisa Hennessy, Costa Rica, si stavano sfidando per la semifinale, nel momento in cui il cetaceo è comparso uscendo dall'acqua. Uno spettacolo nello spettacolo, con grande gioia di spettatori e fotografi, che hanno immortalato il suo gran salto. Gli scatti hanno fatto il giro del web.