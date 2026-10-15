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Tragedia a Peshawar

Pakistan: crolla il tetto di una scuola a Peshawar, morti 27 bambini e un'insegnante

 Proseguono le operazioni di ricerca e soccorso, mentre al momento non sono state chiarite le cause del cedimento

15 Ott 2026 - 10:44
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