12 agosto 2022 11:33

"Orfeo e le Sirene" tornano in Italia: il Getty di Los Angeles restituisce le sculture del IV secolo a. C.

Il Getty di Los Angeles restituirà all'Italia un gruppo di figure di terracotta a grandezza naturale raffigurante un poeta seduto e due sirene. A comunicare la notizia è lo stesso museo precisando che il gruppo, noto anche come "Orfeo e le Sirene", che risale al IV secolo a. C. e proviene dalla Puglia, partirà per Roma a settembre. L'Italia ne rivendicava il possesso dal 2006. La restituzione fa seguito a un'inchiesta di Matthew Bogdanos dell'ufficio della procura di Manhattan, lo stesso che poco tempo fa ha portato alla riconsegna all'Italia di 142 reperti in gran parte provenienti dalla raccolta del finanziere newyorkese Michael Steinhardt.