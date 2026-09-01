Norvegia, re Haakon VIII giura davanti al Parlamento: "Governerò nel rispetto della Costituzione"

La Norvegia ha ufficialmente il suo nuovo sovrano. Haakon VIII, 53 anni, ha prestato giuramento di fedeltà alla Costituzione davanti al Parlamento, completando uno dei passaggi istituzionali previsti dopo la morte del padre, re Harald V. Il nuovo re ha raggiunto il Parlamento norvegese, a bordo di un'auto scoperta, percorrendo il breve tragitto dal Palazzo reale. Ad accoglierlo è stato il presidente del Parlamento Masud Gharahkhani. Haakon ha quindi pronunciato il giuramento: "Prometto e giuro che governerò il Regno di Norvegia in conformità con la sua Costituzione e le sue leggi; che Dio, l'Onnipotente e Onnisciente, mi aiuti".