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dopo il mancato nobel

"Norvegia cesso di Paese"? Oslo risponde a Trump con una gallery di... bagni spettacolari

L'Ente nazionale del Turismo norvegese replica con ironia agli insulti del presidente americano

30 Ott 2026 - 18:06
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Durante un comizio, il presidente americano Donald Trump si era lamentato di non aver ricevuto il Premio Nobel per la Pace, assegnato ogni anno dal Comitato per il Nobel norvegese e consegnato nella capitale Oslo. Il tycoon, adirato, era arrivato a definire la Norvegia un "cesso di Paese". E così, il Paese scandinavo ha deciso di rispondere con ironia, pubblicando sui social una carrellata fotografica... dei "cessi" più belli.

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I "cessi" norvegesi più belli

 "L'originale risposta è arrivata per mano dell'Ente nazionale del Turismo, che sul suo portale Visit Norway ha pubblicato una galleria di immagini dei servizi igienici più belli del Paese. "Norway makes sh*thouses great again!", ha scritto l'agenzia sui social, parafrasando lo slogan trumpiano "Make America great again". "La Norvegia ha reso di nuovo grandiosi i cessi pubblici. Queste toilette meritano una visita, sia quando ne avete davvero bisogno, sia quando non ne avete bisogno", si legge.

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Molte di queste strutture sono oggettivamente originali, distinguendosi per soluzioni architettoniche suggestive oltre che per la loro posizione privilegiata: si affacciano su spettacolari fiordi, sorgono lungo corsi d'acqua e cascate, o ancora si trovano in luoghi panoramici da cui ammirare scorci mozzafiato.

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