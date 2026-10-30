"Norvegia cesso di Paese"? Oslo risponde a Trump con una gallery di... bagni spettacolari

© Visit Norway
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Durante un comizio, il presidente americano Donald Trump si era lamentato di non aver ricevuto il Premio Nobel per la Pace, assegnato ogni anno dal Comitato per il Nobel norvegese e consegnato nella capitale Oslo. Il tycoon, adirato, era arrivato a definire la Norvegia un "cesso di Paese". E così, il Paese scandinavo ha deciso di rispondere con ironia, pubblicando sui social una carrellata fotografica... dei "cessi" più belli.
"L'originale risposta è arrivata per mano dell'Ente nazionale del Turismo, che sul suo portale Visit Norway ha pubblicato una galleria di immagini dei servizi igienici più belli del Paese. "Norway makes sh*thouses great again!", ha scritto l'agenzia sui social, parafrasando lo slogan trumpiano "Make America great again". "La Norvegia ha reso di nuovo grandiosi i cessi pubblici. Queste toilette meritano una visita, sia quando ne avete davvero bisogno, sia quando non ne avete bisogno", si legge.
Molte di queste strutture sono oggettivamente originali, distinguendosi per soluzioni architettoniche suggestive oltre che per la loro posizione privilegiata: si affacciano su spettacolari fiordi, sorgono lungo corsi d'acqua e cascate, o ancora si trovano in luoghi panoramici da cui ammirare scorci mozzafiato.