"Norvegia cesso di Paese"? Oslo risponde a Trump con una gallery di... bagni spettacolari

"L'originale risposta è arrivata per mano dell'Ente nazionale del Turismo, che sul suo portale Visit Norway ha pubblicato una galleria di immagini dei servizi igienici più belli del Paese. "Norway makes sh*thouses great again!", ha scritto l'agenzia sui social, parafrasando lo slogan trumpiano "Make America great again". "La Norvegia ha reso di nuovo grandiosi i cessi pubblici. Queste toilette meritano una visita, sia quando ne avete davvero bisogno, sia quando non ne avete bisogno", si legge.