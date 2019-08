New York Times, proteste dei lettori per il titolo su Trump: il quotidiano lo cambia

"Trump esorta all'unità contro il razzismo". Era questo il titolo scelto dal New York Times per riassumere il discorso di Donald Trump tenuto in seguito alle stragi di El Paso e Dayton. Ma ai lettori, e a diversi esponenti Dem, il titolo non è piaciuto perché ritenuto inadeguato e troppo clemente sul linguaggio e l'atteggiamento del presidente americano. Sui social network sono infatti apparsi moltissimi messaggi di disapprovazione e minacce di disdire l'abbonamento al quotidiano. La redazione ha quindi deciso di correre ai ripari, uscendo in edicola con una seconda versione del giornale in cui il titolo scelto è stato "attaccare l’odio ma non le armi". Un escamotage che è riuscito a placare, almeno in parte, le polemiche.