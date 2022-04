13 aprile 2022 07:57

New York, spari e caos in metropolitana: identificato l'assalitore

Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta martedì all'interno della metropolitana di Sunset Park a New York. Ad aprire il fuoco è stato un afroamericano vestito come un dipendente della metropolitana; indossava anche una maschera antigas. L'uomo è stato identificato grazie a una carta di credito: si trtta del 62enne Frank James.