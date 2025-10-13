Da Netanyahu biglietti scritti a mano per gli ostaggi: "Vi abbiamo aspettato e vi abbracciamo"

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e sua moglie Sara hanno fatto recapitare un messaggio personale agli ostaggi in fase di rilascio, accompagnando il biglietto a un kit di prima accoglienza predisposto nelle stanze ospedaliere dove saranno accolti. Nel biglietto, scritto a mano, si legge: "A nome di tutto il popolo di Israele, bentornato! Ti abbiamo aspettato, ti abbracciamo. Sara e Benjamin Netanyahu". L’iniziativa è stata resa nota dall’ufficio del primo ministro, che ha curato l’organizzazione della consegna insieme alla Direzione Ostaggi. Il kit preparato per ciascun ostaggio comprende abbigliamento, effetti personali, un computer portatile, un telefono cellulare e un tablet. Gli articoli saranno disponibili nelle stanze ospedaliere che accoglieranno i rilasciati nella giornata odierna.